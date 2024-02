Corte conti Campania | 26 milioni di danni contestati nel 2023 Stoccata ai prof universitari

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 27 febbraio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiNel, la procura regionale delladeiha emesso 84 atti citazione, contestatoerariali per oltre 26di euro e recuperato dalle sentenze risorse per 1,8. Ma a preoccupare il procuratore Antonio Giuseppone è l’ennesima proroga dello scudo erariale. “Copre gli inetti” afferma il magistrato alla vigilia della cerimonia di inaugurazione dell’Anno giudiziario, in programma domani mattina a Napoli, a Villa Pignatelli. “Lo scudo erariale – tuona Giuseppone in un incontro con la stampa – sembrava dovesse terminare a giugno e invece in maniera inaspettata, e nonostante fosse stato assicurato che non ci sarebbe stata proroga in occasione dell’inaugurazione anno giudiziario, il giorno dopo è stato prorogato”. Analoghe perplessità sono ...