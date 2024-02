Rapine con coltelli e bottiglie a studenti universitari della Bicocca | arrestati 6 minori migranti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) I colpi alle fermate dei mezzi pubblici in zona. Poi il rientro in una comunità di viale Testi. Erano quasi tutti ospiti di una struttura perstranieri non accompagnati i sei giovanissimi nordafricani, tunisini ed egiziani di età compresa tra 16 e 17 anni,stamattina dagli agenti del commissariato Greco Turro e dai colleghi delle Squadre mobili di Milano e Napoli, in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale per i minorenni, e accompagnati al Beccaria e alle Nisida del capoluogo campano. La gang è accusata di settepluriaggravate. L'inchiesta Le indagini svolte dagli agenti di via Perotti, coordinati dal dirigente Anna Laruccia, sono partite dalle dichiarazioni delle vittime e hanno preso linfa dall'analisi dei sistemi di ...