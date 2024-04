(Di lunedì 1 aprile 2024) Roma, 1 apr. (askanews) – Quella in Medio Oriente è una “situazione di alta tensione: l’Iran è il protettore di Hezbollah, fondamentalisti che attaccanodal Libano, ci saranno i pasdaran e il generale ucciso oggi era un capo pasdaran con responsabilità in Siria e Libano”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio, ospite di Quarta repubblica su Rete4, commentando l’attacco israeliano a. “Probabilmente – ha aggiunto – c’eranodei militanti di, c’era una riunione, è una voce che gira. L’Iran è il protettore di tutti quelli che attaccano, basti pensare agli Houthi, che hanno attaccatouna nostra nave e sono stati respinti”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Il team Legale di Ilaria Salis cerca nel governo un alleato per riportarla a casa per scontare i domiciliari, chiedendo di mettere a punto un testo scritto che rassicuri l'Ungheria “sulle modalità di ... (tg24.sky)

M.O., Tajani: forse anche Hamas in sito Damasco colpito da Israele - Roma, 1 apr. (askanews) - Quella in Medio Oriente è una 'situazione di alta tensione: l'Iran è il protettore di Hezbollah, fondamentalisti ...notizie.tiscali

Gli italiani: ok il rigore di Giorgetti. Bene Tajani e le riforme di Calderone - In prima posizione svetta infatti il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, alle prese con interventi draconiani per porre rimedio al buco aperto dal SuperBonus, che sta condizionando in modo ...affaritaliani

Tajani ha la soluzione: “Come riportiamo Ilaria Salis in Italia” - Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, è intervenuto sulla delicata vicenda legata a Ilaria Salis e la sua detenzione in Ungheria.newsmondo