Giovanili biancazzurre Primavera a Parma - Pedriali col Padova

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 27 aprile 2024) Scontro al vertice per la Spal, che si appresta ad affrontare ilalle 15.30, nel primo dei tre scontri diretti che separano i biancazzurri dalla chiusura della regular season e decreteranno l’eventuale qualificazione ai playoff per la squadra di mister Grieco (nella foto). Impegno casalingo contro ilper le selezioni Under 17 e Under 15. La squadra di mister, già certa della qualificazione alla fase finale del campionato, contro i biancoscudati proverà a conquistare il secondo posto in classifica, occupato dal Cesena e distante un solo punto. Reduci da due successi consecutivi i ragazzi di mister Viviani, invece, ospiteranno i veneti per proseguire la propria striscia positiva. Completano il weekend due match amichevoli, che vedranno di scena i biancazzurri: l’Under 16 di mister ...