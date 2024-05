Giovanili biancazzurre Un altro titolo per la Spal femminile

(Di venerdì 3 maggio 2024) LaUnder 15concede il bis. Dopo il campionato regionale Under 15 conquistato lo scorso anno contro il Bologna, le giovanisi sono ripetute anche in questa stagione bissando ilregionale di categoria. Allo stadio Negrini di Castenaso (provincia di Bologna) leline guidate da mister Tampieri hanno battuto 3-2 l’Imolese grazie alla doppietta di Faggioli e a un autogol delle rossoblù, al termine di una partita giocata con grande determinazione. "Si tratta di un successo storico per la nostra Under 15 – spiega il responsabile del settoreMauro Rotondi –, che va a bissare ilvinto nella passata stagione. Stiamo concludendo un’annata molto positiva per l’areabiancazzurra, che ha già ottenuto ...

