Ginnastica artistica - come sta Asia D’Amato | entità dell’infortunio e tempi di recupero Salterà le Olimpiadi

(Di martedì 7 maggio 2024)ha rimediato la lesione del legamento crociato del ginocchio sinistro. Questa è l’occorso alla genovese in occasione delle qualifiche degli Europei 2024 di. La 21enne si era toccata l’articolazione dopo aver eseguito un elemento acrobatico al corpo libero e aveva concluso in anticipo il proprio esercizio in occasione del turno preliminare disputato giovedì 2 maggio a Rimini, venendo poi trasportata in ospedale per la risonanza magnetica. Rientrata a Brescia, l’azzurra è stata visitata dal dottor Guido Zattoni presso l’istituto ospedaliero Fondazione Poliambulanza ed è purtroppo emersa la necessità di un nuovo intervento chirurgico. L’atleta si era già sottoposta a un’operazione a crociato e menisco di quel ginocchio dopo la ...