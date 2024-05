Gianluca Festa - confermati gli arresti domiciliari per l' ex sindaco di Avellino

(Di martedì 7 maggio 2024) Resta aglil'exdiindagato per gli appalti sospetti e per le procedure concorsuali del capoluogo irpino. Il Tribunale del Riesame ha ritenuto...

Sorridente, gioviale, a volte quasi teatrale: Gianluca Festa , ex sindaco di Avellino ai domiciliari, frequentava il Comune già prima di essere eletto. Dai tempi in cui la politica era ben lungi dall’interessarlo, e a interessargli di più era il ...

Probabilmente sapendo che le cose si stavano mettendo male per lui, il sindaco di Avellino Gianluca Festa - 50 anni, eletto il 28 giugno del 2019 sostenuto da quattro liste civiche, dopo aver rotto...

resta ai domiciliari Gianluca Festa , ex sindaco dimissionario di Avellino : respinto il ricorso dell'avvocato, che si rivolgerà ora al Riesame.Continua a leggere

Avellino - Confermata la misura dei domiciliari per l'ex sindaco Gianluca Festa - Avellino - Confermata la misura dei domiciliari per l'ex sindaco gianluca festa - & I giudici dell'VIII sezione del Tribunale del Riesame hanno confermato la misura del Gip del Tribunale di Avellino, Argenio. Resta pertanto ai domiciliari l'ex sindaco di Avellino gianluca festa. Ri ...

IL COMMENTO - Petrachi: "Il Napoli non deve ripetere quello che ha fatto quest'anno" - IL COMMENTO - Petrachi: "Il Napoli non deve ripetere quello che ha fatto quest'anno" - gianluca Petrachi, dirigente sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttomercatoweb: Lei tempo fa disse che ripartirebbe volentieri da Napoli. Ma non si vive un gran momento all'ombra del Vesu ...

Festa resta ai domiciliari, Laura Nargi candidata a sindaco - festa resta ai domiciliari, Laura Nargi candidata a sindaco - L’ex sindaco gianluca festa resta agli arresti domiciliari e a correre per la carica di sindaco sarà la Vicesindaca uscente Laura Nargi. La notizia è stata ufficializzata attraverso un comunicato stam ...