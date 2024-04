Corruzione ad Avellino - arrestato l' ex sindaco Gianluca Festa Indagati la vicesindaca e un consigliere comunale

(Di giovedì 18 aprile 2024) Probabilmente sapendo che le cose si stavano mettendo male per lui, ildi- 50 anni, eletto il 28 giugno del 2019 sostenuto da quattro liste civiche, dopo aver rotto...

Il sindaco dimissionario di Avellino , Gianluca Festa, ex Pd poi sostenuto da liste civiche, è stato arrestato e messo ai domiciliari. A notificare il provvedimento sono stati i carabinieri su mandato ... (tg24.sky)

Gianluca Festa sindaco di Avellino a pochi giorni dalle sue dimissioni è stato arrestato per corruzione , associazione a delinquere e altri reati Nella città di Avellino , un’indagine sconvolgente ... (puntomagazine)

Il libro di sono revole degli scandali politici si arricchisce di nuovi capitoli. È come se, di colpo, a ridosso della competizione elettorale, si fosse rovesciato il pentolone di quella che la ... (quotidiano)

La nuova «questione morale» ora scuote le segreterie politiche - La vicenda Avellino col sindaco uscente agli arresti domiciliari è l'ultimo caso di una lunga serie di scandali figli della malapolitica. L'attualità del monito lanciato da Berlinguer 43 anni fa ...msn

Arresto ex sindaco di Avellino, l’avvocato: “Aveva chiesto di parlare ai magistrati, mai ascoltato” - L'avvocato di Gianluca Festa, sindaco dimissionario di Avellino indagato dalla Procura e da ieri ai domiciliari, spiega: "Da fine marzo aveva chiesto ...fanpage

Corruzione ad Avellino, il sindaco Festa fa sparire il pc per eliminare le prove - Voleva far sparire le prove della Corruzione, sostengono gli inquirenti che hanno mandato in carcere il sindaco di Avellino Gianluca Festa ...internapoli