Gianluca Festa - chi è l’ex sindaco di Avellino arrestato | il passato da cestista e il rapporto conflittuale con il Pd da cui fu espulso

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) Sorridente, gioviale, a volte quasi teatrale:, exdiai domiciliari, frequentava il Comune già prima di essere eletto. Dai tempi in cui la politica era ben lungi dall’interessarlo, e a interessargli di più era il basket: più che la passeggiata del capoluogo irpino calcava il parquet del palazzetto dello sport locale, dove gioca la Felice Scandone, sua grande passione. Classe 1974, si forma nelle giovanili come guardia, debutta in prima squadra e diventa addirittura il primo irpino a segnare punti nel campionato di Serie A2: figura pure nel roster che conquista la promozione in A, ma senza grossi meriti in campo. Dal parquet passa agli spalti come giornalista, per seguire la Scandone sempre alla sua maniera quasi teatrale: “Pandemonio al PalaDelMauro”, nei momenti in cui le partite si ...