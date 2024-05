Gerry Scotti ’si riprende’ il Milionario

(Di martedì 7 maggio 2024)- Chi vuol essere? Asaranno venuti i capelli dritti (metaforicamente) quando dai giornali ha scoperto che Fedez avrebbe condotto il “suo” Chi vuol essere? su La7. In pochi mesi però la situazione è cambiata, l’ambizioso progetto dell’emittente terzopolista è svanito e la casa di produzione Fremantle è tornata all’ovile.manterrà il suo format iconico ed è pronto a riproporlo. Nella prossima stagione, forse a cavallo tra il 2024 e il 2025, su Canale5 ci sarà una nuova edizione di Chi vuol essere?. Ed è già iniziata la caccia ai concorrenti. Nel frattempo, il conduttore ha rispolverato La Ruota della Fortuna, chiamata a confermarsi, nei prossimi giorni, dopo il buon debutto in vista di ...

