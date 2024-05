19 anni dopo Israele al confine con l’Egitto - Gaza di nuovo isolata dal mondo

I giornali di oggi 6 maggio 2024 – otto anni dopo la Brexit, l’elezione di Trump, il no al referendum Renzi, i finanziamenti ai partiti estremisti e nazisti, i patti politici con Salvini, gli abbracci con i Cinquestelle, l’operazione speciale ...

Il 7 maggio 1999 usciva in sala il primo, iconico film della saga adventure che fece diventare Brendan Fraser l'eroe di un'intera generazione

Gomorra, 10 anni dopo la serie che ha rivoluzionato il "genere" e conquistato 190 territori nel mondo - Gomorra, 10 anni dopo la serie che ha rivoluzionato il "genere" e conquistato 190 territori nel mondo - I protagonisti tornano eccezionalmente insieme a 10 anni dal debutto, per uno speciale TV che tra ricordi e aneddoti di set celebra il viaggio di una produzione che ha cambiato le regole della seriali ...

Denise Pipitone, la mamma Piera Maggio: “Trovate due cimici in casa dopo 20 anni” - Denise Pipitone, la mamma Piera Maggio: “Trovate due cimici in casa dopo 20 anni” - La madre della bimba scomparsa il 1 settembre 20024 a mazara del Vallo: “Erano correttamente funzionanti perché collegate alla rete elettrica. Ora chiederemo alle autorità” ...

Edilizia perde vigore, ad aprile prima contrazione in 6 mesi - Edilizia perde vigore, ad aprile prima contrazione in 6 mesi - Il settore edile italiano perde vigore. dopo sei mesi consecutivi di crescita, l'indice principale Pmi di aprile è calato a 48,5 in calo da 50,3 di marzo, mostrando quindi una contrazione. (ANSA) ...