Diventeremo ancora più forti | Putin ha giurato per il quinto mandato da presidente della Russia

(Di martedì 7 maggio 2024) Il leader del Cremlino Vladimirha prestato giuramento ed è entrato ufficialmente nuovamente in carica per undi sei anni

Nel suo discorso post elettorale, il presidente parla dell’Ucraina, ma anche di Navalny, rivelando che “volevo liberarlo…” Tutto scritto, tutto previsto. Non erano annunciate sorprese sulle elezioni in Russia. E, naturalmente, non c’è bisogno di ...

Il presidente russo Vladimir Putin è atteso per il suo quinto giuramento presidenziale . La cerimonia avrà inizio alle 12:00 ora locale. Vladimir Putin atteso il giuramento presidenziale Vladimir Putin presterà giuramento come presidente russo per la ...

Putin al Cremlino, ha giurato per il suo quinto mandato: «Non rifiutiamo il dialogo con i Paesi occidentali». Salvini: stop armi all'Ucraina - putin al Cremlino, ha giurato per il suo quinto mandato: «Non rifiutiamo il dialogo con i Paesi occidentali». Salvini: stop armi all'Ucraina - Lo ha detto il presidente Vladimir putin, citato dall'agenzia Ria Novosti, nel suo discorso di insediamento per il quinto mandato. «Ciò che si sta svolgendo in Ucraina riguarda anche noi. Come la ...