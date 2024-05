Putin giura da presidente È il suo quinto mandato

(Di martedì 7 maggio 2024) Vladimirhato daper il suonon consecutivo dadella Federazione russa per altri sei anni. Insolitamente puntuale, alle 12 esatte, ora moscovita,è entrato nel Salone di San Giorgio del Gran Palazzo del Cremlino per la cerimonia di inaugurazione. Percorrendo il tappeto rosso verso il podio ha distribuito saluti e strette di mano. Ildella Corte Costituzionale Valery Zorkin lo ha poi invitato a prestaremento, dopodiché è risuonato l’inno nazionale russo. Vladimirhato daper il suonon consecutivo dadella Federazione ...

C'è aria di cambiamenti imminenti al Cremlino, con il presidente Vladimir Putin che sembra deciso a rivoluzionare il suo gabinetto, eliminando coloro che lo hanno deluso, disapprovando “l'operazione militare” in Ucraina e sperando in una svolta. ...

"La Russia non rifiuta il dialogo con i Paesi occidentali, la scelta spetta a loro". Lo ha detto il presidente Vladimir Putin , citato dalle agenzie russe, nel suo discorso di insediamento per il quinto mandato .Continua a leggere

Stati UE disertano cerimonia insediamento di Putin - Stati UE disertano cerimonia insediamento di putin - Zelensky ha esortato i paesi europei a non andare all'inaugurazione di putin e di non riconoscerlo presidente della Russia. Il Partito Popolare Europeo (Ppe) ha dichiarato: 'nessun diplomatico Ue vada ...

Duemila dollari per combattere con la Russia: così Cuba ha arruolato reclute per l’amico Putin - Duemila dollari per combattere con la Russia: così Cuba ha arruolato reclute per l’amico putin - Vladimir putin ha bisogno di rinfoltire le sue truppe al fronte ... la mobilitazione parziale di quanti erano in grado di imbracciare un fucile. Quindi, il presidente è ricorso alle carceri e ha ...

