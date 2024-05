Fabio Maria Damato - manager della Ferragn - parla per la prima volta dopo il pandoro gate

(Di martedì 7 maggio 2024)ilper laintervienedi Chiarai. Le sue parole a Far West L'articolo proviene da Novella 2000.

Chiara Ferragni , la nota imprenditrice digitale e influencer di fama mondiale, si trova da mesi al centro di polemiche, accuse e indiscrezioni che circolano incontro al caso Balocco e alla separazione con il marito Fedez. In queste ultime ore si ...

Dopo il putiferio scoppiato nei mesi scorsi, sembrerebbe che stia per giungere al capolinea la lunga collaborazione tra Chiara Ferragni e il manager Fabrizio Maria Damato. Nelle scorse ore, infatti, sono emersi gli ultimi aggiornamenti sui ...

Uno Bianca, mamma Stefanini: “Mikula per decoro stia zitta” - Uno Bianca, mamma Stefanini: “Mikula per decoro stia zitta” - Bologna, 7 maggio 2024 – Dopo l’intervento nella trasmissione televisiva FarWest andato in onda ieri sera su Rai 3 di Eva Mikula , è arrivato oggi il commento Anna maria Stefanini, mamma di Otello ...

Chiara Ferragni, Fabio Maria Damato rompe il silenzio: “Sono solo un suo dipendente” - Chiara Ferragni, fabio maria Damato rompe il silenzio: “Sono solo un suo dipendente” - L'ex general manager dell'imprenditrice digitale è stato intercettato dall'inviata del programma Rai 'Farwest', condotto da Salvo Sottile ...

“Distruzioni o distrazioni…” a Santa Maria del Cedro. Concluso Ciclo di incontri della Pro Loco - “Distruzioni o distrazioni…” a Santa maria del Cedro. Concluso Ciclo di incontri della Pro Loco - SANTA maria DEL CEDRO (CS) - Adulti e giovani a confronto su temi delicati quali legalità e uso consapevole del web. Ma anche testimonianze di vita di chi con ...