Equitazione | ecco gli azzurri convocati per Piazza di Siena

(Di lunedì 6 maggio 2024) Roma, 6 maggio 2024 – La Federazione Italiana Sport Equestri ha reso note oggi, giorno di scadenza delle iscrizioni, le convocazioni agliche rappresenteranno l’Italia nel 91° Csio di Roma -di-Master D’Inzeo, in programma dal 22 al 26 maggio prossimi nello storico ovale di Villa Borghese (campo in erba) e nell’attiguo Galoppatoio (campo in sabbia). Il selezionatore azzurro Marco Porro ha individuato 27 nomi, 5 dei qualinella Nazionale che parteciperà alla Coppa delle Nazioni Intesa Sanpaolo di venerdì 24 maggio, ore 14.30). In primis Emanuele Camilli (Odense Odevelt), l’unico binomio azzurro che parteciperà alle Olimpiadi di Parigi, e vincitore solo due giorni fa del Rolex GP di Oppglabbeek, Belgio. Lo affiancheranno in squadra Giacomo Casadei (Marbella du Chabli), Lorenzo De Luca ...