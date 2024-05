I CONVOCATI Piazza di Siena - Camilli guida la carica dei 25

(Di martedì 7 maggio 2024) Resi noti ieri dalla Fise i 25per il 91° Csio di Roma-di-Master Fratelli D’Inzeo (22-26 maggio). Nella squadra per la Coppa delle Nazioni di venerdì 24 non manca Emanuele(Odense Odeveld), vincitore domenica del GP di Oppglabbeek sulla femmina Chacco’s Girld Star. Gli altri quattro sono Giacomo Casadei (Marbella du Chabli), Lorenzo De Luca (Cappuccino, Curcuma il Palazzetto), Giulia Martinengo Marquet (Delta de L’Isle) e Luca Marziani (Lightning). 20 gli individuali: Bucci (Hantano), Ciriesi (Cape Coral), A. Garofalo (Conquestador), G. Garofalo (Gaspar), Gaudiano (Julius D), Guido Grimaldi (Messi), Grossato (Cash du Pratel), Lupino (Chaccandro), Pisani (Olivet Vant Heike) e Zorzi (Cortez). Senza possibilità di partecipare al gp Bassi, Bicocchi, Brotto, Franchi, E. Grimaldi, Pieraccini, ...

