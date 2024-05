Record Enel di produzione elettrica senza emissioni - è l' 82%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2024) Ladi energia"emission free" dell'nel primo trimestre di quest'anno raggiunge il livellodell'82%. E' quanto risulta dal report pubblicato dal gruppo con i dati operativi del primo trimestre. Il documento - spiega- viene pubblicato in anticipo rispetto all'approvazione da parte del cda e alla divulgazione dei dati economico-finanziari e si pone l'obiettivo di "rafforzare ulteriormente la trasparenza del gruppo nei confronti della comunità finanziaria, in linea con le best practice dei mercati più evoluti". In Italia - spiega il gruppo - larinnovabile aumenta del 34,1% rispetto allo stesso periodo del 2023. "La traiettoria di decarbonizzazione diaccelera in modo deciso e coerente con gli obiettivi del Piano ...