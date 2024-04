L’Unione europea non molla l’elmetto - Borrell è sicuro che le elezioni non cambieranno il fatto che Bruxelles resterà al fianco dell’Ucraina fino alla fine della guerra

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 29 aprile 2024) Se qualcuno si aspetta l’addiopolitica bellicista a seguito delle imminentieuropee, allora rischia di rimanere deluso. A lasciarlo pensare è l’Alto Rappresentante delper la Politica estera, Josep, che intervenendo al World Economic Forum a Riad, in Arabia Saudita, ha detto chiaro e tondo cheha promesso all’Ucraina il suo sostegno fin dall’inizioe intende mantenere questo proposito sine die, ossiadelle ostilità con la Russia. Come dichiarato dal diplomatico “dobbiamo continuare a sostenere il popolo ucraino. Gli europei non moriranno per il Donbass, ma aiuteremo gli ucraini a smettere di morire per il Donbass”, aggiungendo ...