Elezioni europee 1994 | il bis ravvicinato di Berlusconi e la fine politica di Occhetto

Leggi tutta la notizia su ilgiornale

(Di martedì 30 aprile 2024) Nell'anno della discesa in campo del Cavaliere, il 12 giugno la neonata Forza Italia aumenterà subito i propri consensi (dopo le Politiche di marzo) in occasione del rinnovo dell'Europarlamento: quel 30% abbondante non servirà tuttavia a blindare il governo di centrodestra