Russia | Putin sfiora il 90% Ma il suo quinto mandato sarà il più difficile

Come da attese, Vladimir Putin ha stravinto le elezioni presidenziali in Russia. Stando alle proiezioni sui primi dati, il capo del Cremlino dovrebbe ottenere ben oltre l'80% delle preferenze, un ... (today)

UN'ECONOMIA MEZZA DI GUERRA - La Russia di Putin indebolita è sostenuta da spese belliche e importazioni da Turchia, Golfo, Kazakistan, India. Su elezioni finte e dissenso nascosto la piccola-grande crepa si allarga e diventa ...quotidianodelsud

Russia, risultati diretta: Putin all'87,3% a metà scrutinio. Affluenza record al 74,3%. Navalnaya in coda a Berlino: applausi e abbracci - Elezioni Russia, domenica 17 marzo si vota per l'ultimo giorno per le presidenziali. Putin sarà eletto per il quinto mandato, ma è altissima l'attenzione per le proteste ...leggo

Mosca, Putin all'87,34% con oltre il 50% delle schede scrutinate - Vladimir Putin è all'87,34% delle preferenze quando è stato scrutinato oltre il 50% dei voti espressi. Lo riferisce la Commissione elettorale centrale russa, secondo quanto riporta la Tass.ansa