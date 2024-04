Napoli - De Laurentiis sta cambiando idea | ora Pioli è in vantaggio su Conte Sportmediaset

Stefano Pioli , tecnico in uscita dal Milan, sarebbe il favorito per allenare il Calcio Napoli la prossima stagione. Dopo l’ennesima partita senza vittoria, la stagione del Calcio Napoli si avvia verso un finale deludente come nessuno avrebbe immaginato appena un anno fa. E allora è sempre più il ... Continua a leggere>>

