Il Psg vuole beffare la Premier per Osimhen | De Laurentiis non molla sulla clausola SportMediaset

(Di venerdì 5 aprile 2024) “Victorper dimenticare Kylian Mbappé” scriveparlando del futuro dell’attaccante del Napoli. Nel club francese infatti si riflette su come sostituire il campione in uscita verso il Real Madrid e il sogno di Nasser Al-Khelaifi sarebbe proprio il nigeriano del Napoli. I parigini avevano già cercato il calciatore la scorsa estate quando però il presidente Deaveva rifiutato 150 milioni perché voleva un duecentino, scrive il Corriere dello Sport. Per il prossimo giugno la musica è diversa. Ok all’addio, ma solo davanti ai 130 milioni di euro stabiliti dallarescissoria. Nessuna eccezione. Nemmeno per i club dellaLeague alla finestra: Chelsea, Arsenal e Manchester United sono in prima fila. L’equipe suL’Equipe ha analizzato la ...

