La tregua tra Hamas e Israele è ufficiale Accettiamo - cosa dice il leader palestinese

(Di lunedì 6 maggio 2024) Fine della guerra a Gaza? Per il momento sembra proprio di sì, dopo giorni di sali e scendi e di numerose indiscrezioni. Il capo dell'ufficio politico di, Ismail Haniyeh, ha infatti informato il primo ministro del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, ed il capo dell'intelligence egiziana, Abbas Kamal, del sì del movimentoalla proposta dei due Paesi arabi per un cessate il fuoco con. A riferirlo è la stessain una nota

(Adnkronos) – Negoziati sospesi tra Israele e Hamas fino a domani, martedì 7 maggio. Al termine di una giornata di intensi negoziati per una tregua a Gaza, la delegazione di Hamas che era al Cairo per i colloqui ha consegnato la risposta del gruppo ...

Negoziati sospesi e offensiva israeliana su Rafah sempre più imminente . Il Medioriente continua ad infiammarsi e i giri di colloqui che facevano ben sperare per una tregua tra Hamas e Tel Aviv si sono invece rivelati infruttuosi. Nonostante l'opera ...

Hamas accetta l'accordo sulla tregua a Gaza - hamas accetta l'accordo sulla tregua a Gaza - "Se hamas accetterà un accordo" i preparativi per l'attacco a Rafah "potrebbero essere fermati", ha detto però, citato da Ynet, un alto funzionario israeliano aggiungendo che tutto "è reversibile". Da ...

Israele bombarda due zone di Rafah dopo aver ordinato l’evacuazione dei civili: l’attacco blocca i colloqui - Israele bombarda due zone di Rafah dopo aver ordinato l’evacuazione dei civili: l’attacco blocca i colloqui - Rafah è sotto attacco. Israele ha iniziato il bombardamento dopo poche ore dall'ordine di evacuazione a migliaia di famiglie ...

Perché l’annuncio dell’attacco a Rafah non fermerà i negoziati fra Israele e Hamas - Perché l’annuncio dell’attacco a Rafah non fermerà i negoziati fra Israele e hamas - L'annuncio israeliano di un imminente attacco a Rafah, dove vivono 1,4 milioni di palestinesi, è un modo per fare pressione su hamas affinché accetti ...