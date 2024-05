Corruzione | arresti domiciliari per Toti - governatore ligure Coinvolte altre nove persone

(Di martedì 7 maggio 2024) Custodia cautelare in carcere anche per Paolo Emilio Signorini, già Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del MarOccidentale. Ai, oltre a, Aldo Spinelli, imprenditore nel settore logistico ed immobiliare. Stessa misura per il capo di gabinetto di, Matteo Cozzani. Quest'ultimo, si legge in un comunicato della procura, è accusato del reato di “elettorale” aggravato dall'associazione mafiosa L'articolo proviene da Firenze Post.

