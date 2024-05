Domiciliari a capo di Gabinetto Toti - ' ha agevolato mafia'

(Di martedì 7 maggio 2024) Arrestianche per Matteo Cozzani,die braccio destro del presidente della Regione Liguria Giovanni. E' accusato di corruzione elettorale, aggravato dalla circostanza di cui all'art. 416-bis.1 c.p. perché, per l'accusa, avrebbel'attività di Cosa Nostra. In particolare avrebbeil clan Cammarata del Mandamento di Riesi con proiezione nella città di Genova. E' accusato anche di corruzione per l'esercizio della funzione.

