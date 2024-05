Corruzione - arrestato Toti | presidente Regione Liguria ai domiciliari

La Guardia di finanza di Genova ha arrestato il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti , con l'accusa di corruzione per l'esercizio della funzione e per atti contrari ai doveri...

Borsa: Iren -3% con arresto dell'ad Signorini per corruzione - Borsa: Iren -3% con arresto dell'ad Signorini per corruzione - L'accusa per Signorini e' di "corruzione per l'esercizio della funzione e per atti ... tra cui il presidente della Regione Liguria, Giovanni toti, ai domiciliari. Bla- (RADIOCOR) 07-05-24 10:10:05 ...

