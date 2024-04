Divisione regionale 1 Raggisolaris Academy ko contro la capolista Argenta Vince il Massa Lombarda

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Sorride soltanto il Lusa, anche se deve sudare più del dovuto per regolare l’International Imola. La squadra di coach Solaroli68-66 (18-14; 31-35; 49-44 i parziali dei singoli quarti) e non avrà obiettivi nelle restanti sei partite, visto che il quarto posto dista oramai dieci punti. Perde la, caduta 70-86 (17-26; 39-39; 56-61) in casa della(che si conferma corazzata del girone), mentre Russi lotta fino all’ultimo a Ferrara con il 4 Torri, cedendo 71-83 (25-23; 34-37; 53-63). Nel prossimo turno spicca l’atteso derby trache si giocherà sabato sera alle ore 20.30. Nessuno, logicamente, vorrà perdere: ...