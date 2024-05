Dal 7 maggio al 7 maggio | Jonathan Milan vince al Giro d’Italia un anno dopo e conquista la maglia ciclamino

(Di martedì 7 maggio 2024) Era il 7del 2023,in quel di San Salvo sbaragliava la concorrenza nella seconda tappa delcogliendo la vittoria più bella della carriera. Da lì in poi sono cambiate tante cose, con il velocista friulano che è passato da essere una giovane promessa ad uno degli sprinter più forti e più temuti al mondo. Un, squadra diversa, la Lidl-Trek, arrivata alla Corsa Rosa proprio per trascinare il proprio leader, ed ecco la seconda vittoria nella corsa di casa. Questa volta in Liguria, ad Andora: uno sprint dominato alla sua maniera, lanciato lunghissimo e con una velocità impressionante alla quale nessuno dei rivali ha saputo resistere. Una rivincita, soprattutto,la sconfitta di ieri arrivata ...

