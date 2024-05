Tappa 5 Giro d’Italia 2024 in tv | orari e favoriti A Lucca altra chance per velocisti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 7 maggio 2024) Andora, 7 maggio- Prezioso successo di Jonathan Milan nella quartadelcon arrivo ad Andora, dove lo sprinter azzurro ha preceduto Kaden Groves e Phil Bauhaus, in una frazione che ha vissuto sull’attacco finale di Pippo Ganna sul Capo Mele, una sparata ripresa solo a 500 metri dall’arrivo grazie al lavoro di Simone Consonni. Gioia per il membro del quartetto olimpico che già un anno fa vinse la sua primaale a distanza di 365 giorni ha bissato. Non è stato facile imporsi ad Andora perché l’attacco di Ganna ha costretto la Lidl ad anticipare una parte di lavoro e poi Phil Bauhaus ha fatto partire da lontano la volata. Questo il commento di Milan dopo la vittoria: “Siamo partiti un po’ lunghi ma è andata bene - le sue parole alla Rai - Il ...