Giardina Come in un film del L’orrore , si scoprono cinque scheletri nella casa di Hermann Goering sul fronte orientale. Ma chi è il colpevole? Un’equipe di archeologi dilettanti, polacchi e tedeschi, scava tra i resti della Wolfschanze, la tana ...

Calonghi è progettista meccanico in una piccola azienda di Buccinasco, la Microingranaggi: «Mi ero iscritto a Ingegneria, ma l'università non faceva per me. Lo stipendio lordo è di 1.750 euro che diventano 1.500 netti»Calonghi è progettista ...

Cinque morti sul lavoro in Sicilia, l'editoriale del direttore Roberto Napoletano: ma in che secolo siamo - cinque morti sul lavoro in Sicilia, l'editoriale del direttore Roberto Napoletano: ma in che secolo siamo - Sapete dove si trova un campus che consente di studiare a centinaia di migliaia di studenti in lingue diverse da tutti i Paesi del globo Si trova a Napoli. Si chiama Federica ed è ...

