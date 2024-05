L’orrore a casa di Goering Trovati cinque scheletri | Erano senza mani e piedi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024) Giardina Come in un film del, si scoprononelladi Hermannsul fronte orientale. Ma chi è il colpevole? Un’equipe di archeologi dilettanti, polacchi e tedeschi, scava tra i resti della Wolfschanze, la tana del lupo di Adolf Hitler (lupo, Wolf, era il nomignolo del dittatore), nella Prussia orientale, ora in Polonia. Nella residenza del capo della Luftwaffe, iniziano le ricerche sotto il parquet in legno di abete della sala. A 10 centimetri di profondità scoprono un teschio, e continuano a scavare. Riportano alla luce i resti dipersone, tre adulti, un adolescente, e un piccolo di pochi mesi. E particolare raccapricciante, tutti glisono privi di, e non si trovano ...