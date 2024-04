Non riesco a parlargli dalla caduta | il dramma del padre di Vingegaard | carriera finita?

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Un mistero fitto, piuttosto inquietante, quello che vede come protagonista suo malgrado Jonas, il ciclista danese che lo scorso 4 aprile ha subito un terribile incidente nel corso del Giro dei Paesi Baschi. Il punto è che ora non ci si interroga più sulla possibilità che possa prendere parte al prossimo Tour de France, al via il 29 giugno da Firenze: già, la possibilità chevada a caccia del terzo trionfo consecutivo nella corsa ciclistica più prestigiosa che esista non sembra nemmeno essere in discussione. Il punto è che ci si interroga sulla possibilità che possa tornare a correre in bicicletta. In assoluto. L'allarme, infatti, è arrivato dal, Claus, che in un'intervista si è mostrato costernato e preoccupato per il fatto di non essere ancora riuscito a parlare con il figlio, ...