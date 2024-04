Vingegaard e Evenepoel | addio Tour? Così una sola caduta rovina una stagione di ciclismo spettacolare

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 6 aprile 2024) Una clavicola e diverse costole rotte, una contusione polmonare e un pneumotorace, ovvero la presenza di aria nello spazio pleurico, che provoca un collasso parziale o completo del polmone. Ladi Jonasnella quarta tappa del Giro dei Paesi Baschi rischia di cambiare ladel. Il vincitore degli ultimi duede France aveva iniziato alla grande il 2024 dominando il Gran Camiño e la Tirreno Adriatico: si era presentato in Spagna con l’ambizione di vincere la terza corsa a tappe dell’anno. Il tutto in preparazione delde France, dove puntava al terzo sigillo consecutivo. Ma ora tutto è cambiato. L’infortunio del danese, sommato a quello di Remco, rischia di stravolgere le carte in tavola alla Grand Boucle e, più in ...