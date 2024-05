Chiara Ferragni - notte brava a Las Vegas | così si vendica di Fedez

Pubblicato il 6 Maggio, 2024 Da un po’ di tempo a questa parte a Chiara Ferragni non ne va bene una. L’ultima tegola sul capo dell’influencer è la notizia secondo la quale anche l’agenzia alla quale si è affidata per ripulire la sua immagine ...

Il tracollo di Chiara Ferragni ha in sé qualcosa di tragico perché sconcertante come lo è di solito il cupio dissolvi . Gli sponsor si ritirano uno dopo l’altro, la tua faccia biscottata viene sostituita da altre facce, più vergini, più ...

Mai perdere la speranza perché a volte i migliori inizi capitano dopo i peggiori finali. E forse lo sa bene Chiara Ferragni che in seguito allo scandalo del pandoro gate che ha travolto la sua vita privata e professionale ha deciso di non darsi per ...