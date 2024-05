(Di martedì 7 maggio 2024) (Adnkronos) – La foto di unaal cioccolato adornata da una singola candelina rosa e tre emoticon: due faccine sorridenti e una commossa. Così, in una storia su Instagram pubblicata in tarda notte,si appresta a festeggiare il suo 37esimo compleanno. Mentre lalascia presagire una celebrazione più intima, i

Pubblicato il 6 Maggio, 2024 Da un po’ di tempo a questa parte a Chiara Ferragni non ne va bene una. L’ultima tegola sul capo dell’influencer è la notizia secondo la quale anche l’agenzia alla quale si è affidata per ripulire la sua immagine ...

Intervistato da un inviato di Pomeriggio 5, Fedez non ha gradito molto una battuta sull'ex moglie Chiara Ferragni ...Ecco come ha reagito.

Chiara Ferragni compie 37 anni, una torta e gli auguri social - chiara ferragni compie 37 anni, una torta e gli auguri social - Così, in una storia su Instagram pubblicata in tarda notte, chiara ferragni si appresta a festeggiare il suo 37esimo compleanno. Mentre la torta lascia presagire una celebrazione più intima, i social ...

Chiara Ferragni diventa attrice in un film: ecco cosa sappiamo - chiara ferragni diventa attrice in un film: ecco cosa sappiamo - chiara ferragni potrebbe approdare sul grande schermo: secondo un'indiscrezione reciterà in un film come attrice protagonista.

Chiara Ferragni compie 37 anni, primo compleanno da single - chiara ferragni compie 37 anni, primo compleanno da single - chiara ferragni compie 37 anni e, dopo aver passato gli ultimi 7 insieme a Fedez, festeggia il primo compleanno da single. Poco dopo la mezzanotte ha condiviso la foto di una torta al cioccolato con ...