Pechino Express - la semifinale | cos’è successo e chi sono i finalisti

(Di venerdì 3 maggio 2024)è arrivato alle ultime battute. Dopo ladel 2 maggio, in cui una delle coppie è stata eliminata, l’adventure game di Sky si prepara alla finale del 9 maggio con la conduzione di Costantino Della Gherardesca e l’inviato Fru. I viaggiatoristati decisi al termine dei 233 km percorsi in Sri Lanka: ma chi rivedremo per l’ultimo miglio? In gararimasti I Pasticcieri Damiano e Massimiliano Carrara, Le Amiche Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo e Italia Argentina Antonella Fiordelisi ed Estefania Bernal. Questo il verdetto delladei chilometri percorsi dalla città eterna di Kandy e la culla del buddismo in Sri Lanka Mihintale. Unapiuttosto agguerrita che ha condotto, tra strategie e ...