Ragazzo di 21 anni accerchiato e massacrato di botte da 5 coetanei | ricoverato in gravi condizioni

Prima il malore alla guida, poi lo schianto in auto contro il muro di un edificio. Un Ragazzo di 22 anni è ricoverato in gradi condizioni all’ospedale di Lecco. L’altra sera, mentre al volante della sua Fiat Panda vecchio modello percorreva gli ...

Aggressione brutale in piazza Garibaldi a Crema, 21enne milanese in gravi condizioni - Aggressione brutale in piazza Garibaldi a Crema, 21enne milanese in gravi condizioni - Un'aggressione brutale ha sconvolto la tranquillità di Crema nella notte tra sabato e domenica. Un 21enne milanese è stato picchiato selvaggiamente da un ...

