Ferrara - entra e scappa con oltre 6mila euro | la rapina in un supermercato di un ragazzo di 11 anni

(Di lunedì 6 maggio 2024) Le forze dell’ordine hanno segnalato alla Procura dei minori undi 11autore di unain undi, da dove sarebbe uscito con un bottino diin contanti. La, come riportato dall’Ansa, è avvenuta il mese scorso. Secondo le ricostruzioni il ragazzino si sarebbe introdotto in pieno giorno nel negozio, dirigendosi in un’area riservata ai soli dipendenti. Qui ha preso delle chiavi da un cassetto e ha aperto la cassaforte, portando via dal suo interno tre astucci contenenti l’incasso del giorno precedente. Una commessa delha provato a fermarlo spintonandolo e riuscendo a fargli cadere lo zaino dalle spalle. Due dei tre astucci sono rimasti dentro e il ...

LA PRIMA VOLTA NON SI SCORDA MAI” - LA PRIMA VOLTA NON SI SCORDA MAI” - ANCORA GRANDE COMICITA’ AL TEATRO SAN PAOLO DI RIVOLI CON LA COMMEDIA “LA PRIMA VOLTA NON SI SCORDA MAI”, IN CARTELLONE VENERDI’ 17 E SABATO 18 MAGGIO. Il Teatro San Paolo di Rivoli accoglierà, nelle ...