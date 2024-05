(Di lunedì 6 maggio 2024) Seirimastinel palermitanoalcune manutenzioni, sotto all’azienda vinicola Corvo, in località Casteldaccia.in corso i soccorsi dei vigili del fuoco, dei tresinora estratti due sarebbero in. Uno di loro è stato intubato e trasportato nel reparto di Rianimazione all’ospedale Policlinico di Palermo con l’elisoccorso. Altre ambulanze sirecate sul posto. Un secondo elicottero è pronto per trasportare i feriti negli ospedali. A quanto pare non cistati cedimenti o esplosioni. I sei avrebbero respirato esalazioni tossiche. Sul posto anche i carabinieri e i tecnici dell’ispettorato del ...

Gli incidenti sul lavoro? colpa degli operai "che sono deficienti" . A pensarla così è Alberto Franchi, amministratore delegato e numero uno dell'omonima "Franchi Umberto Marmi". L'imprenditore, in un fuorionda mandato in video dalla ...

Dopo l’incidente mortale avvenuto a Como, un altro infortunio sul lavoro ha coinvolto quattro operai . È tutto avvenuto martedì pomeriggio a Trieste lungo strada della Rosandra. Per cause in corso di accertamento un muro all’interno di un’ azienda ...

Pino Pinelli giocava a dadi con la pittura - Pino Pinelli giocava a dadi con la pittura - Del resto, proprio Pinelli dichiarava nel 1973 come la pittura fosse « un’operazione cosciente che usa strumenti pittorici, che usa la stessa manualità e la tecnica del dipingere, ponendosi come ...

Sei operai intossicati durante lavori nelle fognature. Almeno due sono in gravissime condizioni - Sei operai intossicati durante lavori nelle fognature. Almeno due sono in gravissime condizioni - Sei operai sono rimasti intossicati nel palermitano durante alcune manutenzioni nelle fognature, sotto all’azienda vinicola Corvo, in località Casteldaccia. sono in corso i soccorsi dei vigili del fuo ...

Sei operai vittime di esalazioni tossiche in una cisterna: due gravissimi - Sei operai vittime di esalazioni tossiche in una cisterna: due gravissimi - Sei operai sono rimasti intossicati nel palermitano durante alcune manutenzioni in una cisterna che molto probabilmente conteneva vino a Casteldaccia. Un operaio è stato ...