La corsa di Renzi | Sono un folle sognatore - se eletto mi dimetto da senatore Io non truffo…

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Il leader di Italia Viva parla al quotidiano La Stampa e spiega le sue motivazioni che l’hanno spinto a candidarsi in extremis Quando parla, spesso, pizzica ed è sempre polemica. Mai banale e cerca di andare dritto al sodo e di essere chiaro, anche se poi, sulla cosa che dice, occhio perché potrebbe cambiare idea all’istante. Così è Matteo, il leader di Italia Viva che, a sorpresa, esce allo scoperto e di candida per le elezioni europee. Aveva detto che non ci avrebbe pensato, ma evidentemente la discesa in campo dei leader da Meloni a Schlein, Tajani e, perché no, anche del suo nemico giurato Caldena, l’hanno fatto ricredere e deciso di andare avanti e scendere in campo anche lui, ma con una differenza che subito rimarca ed è notevole, almeno rispetto alla decisione di tutti gli altri. “Mi candido, seio a Strasburgo ci vado, mi ...

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. L’allenatore del Liverpool Jurgen Klopp ha aperto le speranze per il titolo di ... Leggi su (justcalcio)

A2 F Playoff - Arriva Roseto, la Techfind vuole restare in corsa - Una vittoria per allungare la stagione. Non ha alternative la Techfind Selargius, che giovedì riceverà al PalaVienna l'Aran Cucine Panthers Roseto in Gara 2 dei quarti di ...

Leggi su (pianetabasket)

A2 F Playoff - Arriva Rosto, la Techfind vuole restare in corsa - Una vittoria per allungare la stagione. Non ha alternative la Techfind Selargius, che giovedì riceverà al PalaVienna l'Aran Cucine Panthers Roseto in Gara 2 dei quarti di ...

Leggi su (pianetabasket)