Udinese-Napoli 0-1 LIVE | Osimhen!|Primapagina | Calciomercato com

(Di lunedì 6 maggio 2024) 2024-05-06 22:00:00 Fermi tutti! IL TABELLINO0-1 MARCATORI: 51? Osimhen (N).(3-4-1-2): Okoye; Ferreira, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Zarraga, Walace, Kamara; Samardzic; Brenner (dal 53? Success), Lucca (dal 53? Davis). All. Cannavaro.(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Ora; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Lindstrom. All. Calzona.ARBITRO: Gianluca Aureliano di Bologna.AMMONITI:GOL E AZIONI SALIENTI 61? – Ci prova Davis con il mancino, para Meret.51? – GOL DEL: cross dalla destra di Politano, Osimhen svetta di testa e segna al primo tiro in porta della partita. 47? – Cajuste ruba palla a Ferreira in area e calcia, Okoye tiene palla ed evita il tap in di Osimhen.44? – Occasione per Bijol, girata da attaccante in area ...

Udinese-Napoli 0-0: comincia la ripresa - udinese-napoli 0-0: comincia la ripresa - 23' - Primo squillo del Napoli: Lobotka imbuca in area per Osimhen che arriva al tiro ma viene murato dalla retroguardia bianconera. 21' - Altra punizione per l'Udinese ma non cambia l'esecuzione di ...

Napoli, l'analisi del primo tempo con l'Udinese: un "film" già visto - Napoli, l'analisi del primo tempo con l'Udinese: un "film" già visto - Il primo tempo del Napoli contro l'Udinese fotografa al meglio quanto si è visto nell'arco di tutta la stagione degli azzurri.

