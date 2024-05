Calciomercato - sfida tra Napoli e Roma | attaccante nel mirino

(Di lunedì 6 maggio 2024) Con l’addio di Osimhen e Lukaku a fine stagione sempre più probabile,si muovono sul mercato, con un nuovo attaccante nel mirino. Nonostante una stagione ancora da portare a termine, molte squadre hanno già iniziato a muoversi in vista della sessione estiva di. Due squadre particolarmente attente su questo fronte sono sicuramente, con l’addio di due punti fermi delle rispettive squadre che costringerà le due società a trovare un sostituto. Infatti, al termine della stagione, sia Victor Osimhen che Romelu Lukaku saluteranno i propri club: il nigeriano ha molte offerte da vari club in giro per l’Europa ed ilè pronto a lasciarlo andare mentre il belga tornerà al Chelsea al termine del prestito nella Capitale. Sia...

Cristante nei guai: una bestemmia potrebbe costargli la sfida-Champions con l'Atalanta - Cristante nei guai: una bestemmia potrebbe costargli la sfida-Champions con l'Atalanta - Non bastavano i tanti impegni ravvicinati a rendere complicato il cammino della roma verso l’obiettivo di qualificarsi ... una bestemmia colta dalle telecamere durante la sfida con il napoli.

Foschi: "Tedesco non è da Napoli, già Italiano gli va stretto - Foschi: "Tedesco non è da napoli, già Italiano gli va stretto - Rino Foschi non è convinto da Domenico Tedesco: 'Non è il profilo che serve al napoli oggi per il dopo Calzona'.

A Napoli la prima biblioteca internazionale del fumetto - A napoli la prima biblioteca internazionale del fumetto - Saranno gli spazi della Fondazione Quartieri Spagnoli a napoli ad accogliere la prima Biblioteca Internazionale Del Fumetto. (ANSA) ...