Prima Categoria Il saluto del Borgo Minonna a mister Luchetta | Resteremo per sempre amici

(Di lunedì 6 maggio 2024) “Era il momento di lasciarci così, nella gioia, con la consapevolezza di esserci reciprocamente migliorati e di aver dato il massimo” JESI, 6 maggio 2024 – Dopo l’addio alla panchina deldi Cristiano, anche la società del presidente Centanni ha dedicato un ringraziamento al suo storico tecnico. “Ciao! – si legge – non ci resta che riprendere le tue parole, per ringraziare noi te… É stato un viaggio lungo, 9 anni sono tanti, 9 anni dove le soddisfazioni sono state di gran lunga maggiori delle delusioni. Come società pensiamo che sia giusto così: era il momento! Per cui ci lasciamo nella gioia; c’è la consapevolezza di aver dato il massimo e di esserci reciprocamente migliorati! In bocca al lupo per il tuo futuro… Siamo già sicuri che ci ritroveremo a battagliare da avversari pur rimanendo ...