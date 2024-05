Borse Ue in rialzo A Milano scatta Unicredit dopo i conti

Per Hong Kong serie positiva più lunga dal 2018. Chiuse per festività le piazze di Tokyo e della Cina continentale. Euro torna sopra 1,07 dollari, petrolio in rialzo

Focus su trimestrali: Amplifon e Intesa in evidenza nel Ftse Mib. Petrolio sale su tensione Gaza e rialzo prezzi saudita

I mercati asiatici sono stati oggi per lo più in rialzo dopo un’altra giornata di guadagni a Wall Street, anche se le azioni cinesi hanno vacillato

Borsa: Europa verso apertura piatta guardando alle trimestrali - Borsa: Europa verso apertura piatta guardando alle trimestrali - (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 mag - Si preparano ad aprire in cauto rialzo le borse europee una seduta che sara' ancora governata dall'andamento delle trimestrali. Sono alla prova dei conti, ...

Borsa: Asia in rialzo con la riapertura di Tokyo (+1,5%) - Borsa: Asia in rialzo con la riapertura di Tokyo (+1,5%) - Riaprono i mercati in Asia con il recupero dei titoli coreani (+2,14%) e giapponesi (+1,57%), al ritorno dalle vacanze, compensato dal calo di quelli di Hong Kong (-0,56%). (ANSA) ...