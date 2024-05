Borsa | l' Europa positiva dopo Wall Street - Milano +0,6%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 7 maggio 2024) Le Borse europee proseguono positivel'avvio di, con lo stoxx 600, l'indice azionario composto dalle principali capitalizzazioni di mercato, che guadagna l'1% e ritocca i massimi. Sotto i riflettori resta il tema del taglio dei tassi d'interesse mentre prosegue la stagione delle trimestrali. Sul fronte valutario l'euro sale a 1,0786 sul dollaro. Tra i principali listini si mettono in mostra Londra (+1,3%), Madrid (+1,2%) e Francoforte (+1%). Avanzano anche Parigi (+0,7%) e(+0,6%). Cresce il settore dei semiconduttori (+1,9%). In luce le banche (+1,7%) e le assicurazioni (+1,1%), con i conti dei primi tre mesi dell'anno delle big. Acquisti sulle utility (+1,3%), con il prezzo del gas che scende del 2% a 31,1 euro al megawattora. Poco mossa l'energia (+0,05%), mentre il prezzo del petrolio è in ...