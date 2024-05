Borsa | Milano apre in rialzo +0,57%

(Di martedì 7 maggio 2024) Ladiinla seduta. Il Ftse Mib sale dello 0,57% a 34.181 punti sostenuto dal rally di Unicredit (+2,4%). Scivolone invece per Mps che dopo poche battute finisce in fondo al listino (-0,93% a 4,5 euro).

chiude bene Piazza Affari la prima seduta della settimana. L'indice Ftse Mib ha terminato le contrattazioni in progresso dell'1,06% a 33.986 punti.

Piazza Affari inizia bene la settimana, con il Ftse Mib in rialzo dell'1,06%, in testa alle principali Borse europee, tutte positive sul ritrovato ottimismo per un taglio dei tassi da parte delle banche centrali che appare meno lontano. A spingere ...

Borsa 7 maggio di buon umore dopo il ritorno dell'ottimismo sui tassi Fed. Occhi a Unicredit e Mps - Se i mercati di Giappone e Corea del Sud sono rimasti chiusi per festività, le azioni asiatiche sono per lo più in rialzo dopo che Wall Street ha chiuso venerdì con la migliore…

Borsa: Europa verso apertura piatta guardando alle trimestrali - borsa: Europa verso apertura piatta guardando alle trimestrali - (Il Sole 24 Ore Radiocor) - milano, 07 mag - Si preparano ad aprire in cauto rialzo le Borse europee una seduta che sara' ancora governata dall'andamento delle trimestrali. Sono alla prova dei conti, ...

Borsa: Asia in rialzo con la riapertura di Tokyo (+1,5%) - borsa: Asia in rialzo con la riapertura di Tokyo (+1,5%) - (ANSA) - milano, 07 MAG - Riaprono i mercati in Asia con il recupero dei titoli coreani (+2,14%) e giapponesi (+1,57%), al ritorno dalle vacanze, compensato dal calo di quelli di Hong Kong (-0,56%).