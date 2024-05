Bonus mamme - al via la comunicazione diretta per l’esonero contributivo Messaggio Inps

L’Inps ha reso noto che viene concessa la possibilità alle lavoratrici che hanno diritto al Bonus mamme 2024 di comunicare diretta mente all’Istituto nazionale di previdenza sociale i propri dati per l’esonero contributivo previsto d alla Legge di ...

Le lavoratrici dipendenti con almeno tre figli di cui almeno uno minore potranno comunicare direttamente all'Inps i dati per l'esonero contributivo previsto dalla legge di bilancio (cosiddetto bonus mamme) fino a fine 2026. L'esonero per il solo ...