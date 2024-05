Basket femminile Binci | Feba ora testa alle gare contro Cagliari

(Di martedì 7 maggio 2024) Terminate le final four di, latorna a lavorare in vista della doppia sfida (12 e 19 maggio)la Virtusper cercare di strappare il pass per le finali nazionali. A Ladispoli le biancoblù hanno giocato alla pariPerugia ed Elite Roma, e c’è mancato poco per arrivare a giocarsi la finale. "Il bilancio delle final four – dice la giocatrice Sofia– può essere comunque positivo.Perugia siamo partite bene, peccato per il secondo quarto che ci ha condannato alla sconfitta, anche se poi abbiamo reagito bene.l’Elite Roma abbiamo affrontato la partita con determinazione perché volevamo conquistare il terzo posto: abbiamo messo in campo tutto il nostro impegno e siamo riuscite a ...

