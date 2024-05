Basket femminile A2 Broni passa a Cerreto - la Halley Thunder Matelica esce dai play-off

(Di domenica 5 maggio 2024) Per un punto (65-66) il quintetto di Sargentone perde davanti al proprio pubblico gara-3, la bella dei quarti di finale: termina qui la miglior stagione nella storia della società, 5 maggio 2024 – Emozioni continue, fino all’ultimo istante di gara-3 – la “bella” dei “quarti di finale”off del campionato di serie A2di– hanno caratterizzato la serie trae Logiman. L’ha spuntata di un solo punto, 65-66, la Logiman(che vola in semifinale dove affronterà Udine), mentre latermina qui la sua – comunque positivissima – stagione. Ilggio in semifinale sarebbe stato “storico” per ...

