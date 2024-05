Basket B nazionale Play off gara2 | la Ristopro si rialza | vittoria e serie sull’1-1

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di martedì 7 maggio 2024) La squadra di Niccolai, dopo i 54 punti di sabato, ne segna 99 ed espugna Montecatini. Ora due partite al PalaChemiba, venerdì alle 21 e domenica alle 19 MONTECATINI TERME, 7 maggio 2024 – Lacambia volto, vince gara-2 (83-99) e adesso avrà due partite in casa per cercare la semifinale. I cartai violano il PalaTerme cancellando le difficoltà di 48 ore prima, grazie ad una parte centrale di gara spumeggiante in attacco. Per laci sono esitazioni solo in avvio, fra errori al tiro e nervosismo: i due falli dei registi Stanic e Bandini, e il tecnico per proteste a Niccolai, fanno iniziare la partita in salita (16-7 al 6’). Dopo il timeout Fabriano cambia marcia e con un break di 2-13 mette la freccia, poi nel secondo quarto alza i giri del motore. Per i biancoblù arrivano sei triple nella sola seconda frazione, con Verri e Negri sugli ...